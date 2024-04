Le PSG provoque un gros clash !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Profitant de l’expulsion de Ronald Araujo en première période, le PSG a réussi à inverser complètement la tendance et à se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Très remonté après la rencontre, Xavi n’a pas hésité à clasher l’arbitre et ne digère pas l’expulsion de son joueur qui a relancé le PSG.

Un exploit était attendu mardi soir à Barcelone, et le PSG l’a fait : après s’être incliné en quart de finale aller de la Ligue des Champions (2-3), le club de la capitale a réussi à inverser la tendance et à s’imposer sur la pelouse du Barça (4-1). Le match a basculé suite à l’expulsion de Ronald Araujo (31e minute), qui a donc laissé son équipe à 10 et provoqué par la suite la révolte du PSG.

Xavi très en colère

Interrogé après la rencontre par Movistar + , Xavi n’a pas dissimulé sa colère sur l’arbitrage : « Nous sommes contrariés, en colère, parce que je pense que c'est l'arbitre qui fait le match. A onze contre onze, nous étions bien organisés, l'arbitre impacte complètement le match. C'est excessif de donner un carton rouge sur cette action. Ce n'est pas bon pour le football d'être réduit à dix sur un match éliminatoire », a sèchement lâché l’entraîneur du FC Barcelone.

« Un désastre »