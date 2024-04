PSG - Barcelone : Luis Enrique balance sur son calvaire

Amadou Diawara

Ce mardi soir, le PSG a composté son billet pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Pour réussir cette performance, le club de la capitale est allé s'imposer à Barcelone. Interrogé après la qualification du PSG, Luis Enrique a reconnu que ce duel face au Barça avait été difficile à gérer pour lui.

Lors du tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions, le PSG est tombé sur le FC Barcelone. Lors du match aller, le club de la capitale a été surpris par le Barça. En effet, les hommes de Luis Enrique se sont inclinés au Parc des Princes (2-3).

Barcelone : Le PSG se venge sur les réseaux sociaux https://t.co/fabqj3qt7I pic.twitter.com/zqc59jfg08 — le10sport (@le10sport) April 17, 2024

Le PSG a éliminé le Barça en Ligue des Champions

Ce mardi soir, le PSG s'est déplacé sur la pelouse du FC Barcelone. Et la bande à Kylian Mbappé a réussi à inverser la tendance contre le club emmené par Xavi, l'emportant 1-4 en Catalogne. Présent en conférence de presse après la qualification du PSG pour les demi-finales de la Ligue des Champions, Luis Enrique a fait un énorme aveu. En effet, le coach rouge et bleu a reconnu qu'il avait mal vécu la double-confrontation contre le Barça. Luis Enrique ayant joué et entrainé chez les Blaugrana .

«Émotionnellement c'était difficile»