Mercato - PSG : «On est frustrés», elle vide son sac sur Mbappé

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé va quitter le PSG librement et gratuitement cet été. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le numéro 7 parisien va rejoindre le Real Madrid. Consciente de la situation de Kylian Mbappé, Amélie Oudéa-Castera a fait part de son immense regret de le voir quitter le France.

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé va claquer la porte du Parc des Princes à l'issue de sa saison à Paris. En effet, la star de 25 ans a décidé de changer d'air cet été. Ainsi, Kylian Mbappé a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu'il allait quitter le PSG librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin.

Oudéa-Castera se positionne sur l'avenir de Mbappé

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé sera un nouveau joueur du Real Madrid la saison prochaine, à moins d'un énorme retournement de situation. Lors d'un entretien accordé à France Info , Amélie Oudéa-Castera a pris position sur le départ de l'attaquant du PSG.

«On a envie de le voir plus»