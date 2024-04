PSG : Mbappé se fait tacler par un champion du Monde !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré son doublé inscrit mardi soir sur la pelouse du FC Barcelone en quart de finale retour de la Ligue des Champions, Kylian Mbappé n'a pas rendu une copie particulièrement convaincante dans le jeu. Et Christophe Dugarry, champion du Monde en 1998 avec l'équipe de France, critique sèchement la prestation de Mbappé.

Le PSG est parvenu à renverser la vapeur contre le FC Barcelone mardi soir en quart de finale retour de la Ligue des Champions (défaite 3-2 à l'aller, victoire 4-1 en Catalogne). Un Kylian Mbappé des grands soirs était attendu pour l'occasion, et même si la performance du capitaine de l'équipe de France était loin d'être parfaite dans le jeu, il a néanmoins inscrit un doublé décisif en faveur du PSG. Mais cela ne suffit pas pour convaincre l'ensemble des observateurs, à commencer par Christophe Dugarry.

« Il ne fait plus aucune différence »

Le champion du Monde 98, passé notamment par l'OM, ne se montre pas tendre avec Kylian Mbappé : « Je dis qu’il a fait son match. Il a été dans son match. Je l’ai senti concerné, appliqué. Je l’ai senti investi. Après, on est loin du grand Kylian Mbappé. On est loin de ces grandes prestations. Mais ce n’est pas le plus grave dans ce genre de matchs, parce que ses partenaires ont su être à la hauteur. Certains plus qu’à la hauteur pour compenser un Mbappé moyen actuellement (…) Je ne le vois plus faire de différences en dribblant. Balle au pied, il ne fait plus aucune différence depuis plusieurs semaines », lâche Dugarry.

« On aurait dit un gamin de 5 ans »