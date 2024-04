Mercato - PSG : France 98 annonce la meilleure recrue de l'été !

Benjamin Labrousse

Cet été, le PSG a complètement modifié sa méthode. Si, durant le mercato estival, de nombreux jeunes joueurs ont été recrutés, l’état-major parisien a également misé sur Luis Enrique. Auteur d’une première saison réussie dans la capitale, l’Espagnol plaît beaucoup à la légende Bernard Lama, qui comprend pourquoi ce dernier réussit là où ses prédécesseurs ont échoué.

Le PSG ne ressemble en rien à celui des années précédentes. Qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des Champions, les Parisiens sont également bien partis pour glaner un nouveau titre de Champion de France, mais se retrouvent également en finale de la Coupe de France après deux années de disette.

La méthode Luis Enrique réussit au PSG

Outre les résultats, la méthode mise en place par Luis Enrique depuis son arrivée sur le banc du PSG en juillet dernier semble porter ses fruits. Doté de préceptes de jeu bien définis, l’Espagnol possède une grande réputation, et dispose désormais d’un effectif lui permettant d’accomplir de nombreux changements entre chaque match.

« Son expérience et son vécu, les autres ne l’avaient pas »