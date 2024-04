Grève à l’OM pour un transfert, un joueur de Gasset se lâche !

Thomas Bourseau

Indéboulonnable dans le onze de départ de Jean-Louis Gasset à l’OM, Leonardo Balerdi (25 ans) a régulièrement été pointé du doigt et de manière négative le plus souvent pour ses performances à l’Olympique de Marseille. Un supporter a tenté une improbable pression sur le club pour son transfert, ce qui fait rire Balerdi.

Leonardo Balerdi a été bien conspué du côté de l’OM depuis son arrivée du Borussia Dortmund en juillet 2020. Jusqu’au point où, un fervent supporter de l’Olympique de Marseille a tenté de mettre un terme à l’aventure marseillaise du défenseur argentin de 25 ans en mars 2023. En effet, ce dernier s’était mis en grève de la faim afin de forcer la main aux dirigeants de vendre Balerdi.

Un supporter de l’OM fait la grève de la faim pour enclencher le transfert de Balerdi

« Du folklore ! » . Voici le premier mot qui est venu à l’esprit de Leonardo Balerdi au moment de parler de cette surprenante grève de la faim. Et ce, avec le sourire. Le défenseur central de l’OM a ajouté par la suite que tout cela ne le touchait pas plus que ça et ce, pour une raison simple. « Maintenant, je vois beaucoup de fans de Leo Balerdi, mais j’aime bien quand on parle mal de moi, ça me motive aussi ».

«J’ai besoin des gens qui se concentrent sur mes erreurs»