C'est confirmé pour un premier gros transfert au PSG ?

Cet été, le PSG devrait se montrer particulièrement actif sur le marché des transferts. Et pour cause, le départ de Kylian Mbappé va contraindre le club parisien à renforcer son effectif, tout en lui offrant une marge manœuvre financière importante. Dans cette optique, plusieurs pistes circulent, et celle menant à Youssouf Fofana se confirme.

Le mercato du PSG s'annonce particulièrement actif. Et pour cause, avec le départ de Kylian Mbappé, le club de la capitale va avoir une importante marge de manœuvre économique pour recruter. Et si le PSG cherche un renfort offensif pour remplacer le crack de Bondy, d'autres secteurs de jeu seront renforcés.

Le PSG cherche un milieu de terrain

Ce sera notamment le cas du milieu de terrain. Bien que Vitinha et Warren Zaïre-Emery se soient imposés dans le cœur du jeu parisien, le PSG cherchera un troisième joueur pour les épauler. Les noms de Joshua Kimmich (Bayern Munich) et Bruno Guimarães (Newcastle) ont notamment circulé. Mais ce n'est pas tout.

Fofana serait bien dans le viseur parisien