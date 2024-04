Mercato : Ce prodige va signer au PSG

Amadou Diawara

Engagé jusqu'au 30 juin, Senny Mayulu devrait bientôt parapher un tout nouveau bail avec le PSG. En effet, le crack de 17 ans aurait trouvé un accord avec la direction parisienne pour signer son premier contrat professionnel. Et le PSG estimerait qu'il a réussi à éloigner les prétendants de Senny Mayulu.

Formé au PSG, Senny Mayulu pourrait claquer la porte dès cet été. En fin de contrat le 30 juin, le crack de 17 ans partira librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici-là. Conscient de la situation, le PSG aurait fait le nécessaire pour ne pas perdre Senny Mayulu pour 0€ à l'intersaison.

Un accord entre le PSG et Mayulu

Selon les informations de L'Equipe , divulguées ce jeudi après-midi, la direction du PSG et le clan Mayulu auraient trouvé un accord sur les termes d'un premier contrat professionnel. Malgré tout, le club de la capitale se veut prudent tant que rien n'est signé. Une indiscrétion confirmée dans la foulée par Le Parisien.

