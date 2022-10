Formule 1

F1 : Avenir de Verstappen, un grand changement annoncé !

Publié le 26 octobre 2022 à 02h10

Arnaud De Kanel

Alors qu'il vient tout juste d'égaler le record de victoires sur une saison, Max Verstappen a permis à son écurie de remporter le championnat constructeurs. D'ailleurs, son contrat avec Red Bull court jusqu'en 2028et on voit mal comment il pourrait changer d'écurie. Pourtant, l'ancien champion du monde Mika Häkkinen estime qu'un événement pourrait tout changer.

Champion du monde pour la deuxième année consécutive il y a deux semaines à Suzuka, Max Verstappen l'a de nouveau emporté à Austin ce week-end. Au volant de sa Red Bull, il ne cesse de survoler les courses. Le Néerlandais s'y sent bien puisqu'il a signé un contrat pluriannuel allant jusqu'en 2028. Mais alors que son avenir semble s'écrire chez Red Bull pour de nombreuses années, un gros changement prévu par la FIA devrait rebattre les cartes.

F1 : Pas encore parti, il annonce déjà la couleur pour son retour https://t.co/nCNaPaF2xR pic.twitter.com/Sf2Ax937HS — le10sport (@le10sport) October 24, 2022

«Cela peut être un problème»

Pour Mika Häkkinen, la refonte du calendrier pour les saisons à venir pourrait remettre en cause la volonté de Verstappen à poursuivre chez Red Bull pour plusieurs raisons. Dans des propos relayés par Nextgen-Auto , il explique : « Verstappen a un long contrat avec Red Bull. Un contrat pluriannuel. C’est positif car cela montre qu’il a confiance en l’équipe. Comme je l’ai dit, ils ont de bons techniciens et designers, mais le calendrier F1 est extrêmement brutal. Toutes ces courses sont incroyablement consommatrices d’énergie et de moral, beaucoup de femmes et d’hommes ont des familles. Passer son temps à voyager est déprimant au possible. Ils veulent passer du temps avec leurs enfants et leur famille. Il peut arriver que des gens - qui occupent des postes très importants, à la tête du département technique - puissent soudainement dire qu’ils en ont assez et qu’ils ne peuvent plus continuer. Cela peut être un problème, à mon avis . »

«Je ne pense pas que Max va rester avec Red Bull»