Formule 1

F1 : Voilà comment Lewis Hamilton a oublié le fiasco d'Abu Dhabi

Publié le 27 octobre 2022 à 12h35

Thibault Morlain

Dans l'histoire de la Formule 1, la saison 2021 restera longtemps dans les mémoires. Alors que le duel entre Max Verstappen et Lewis Hamilton a tenu en haleine tous les fans, tout s'est joué dans le dernier tour du dernier Grand Prix et Abu Dhabi. Et c'est finalement le pilote Mercedes qui a déchanté, voyant le Néerlandais être sacré champion du monde. Un épisode sur lequel Hamilton est revenu.

Septuple champion du monde, Lewis Hamilton s'était fixé un énorme objectif en 2021. Le Britannique était parti en quête d'une 8ème couronne. Mais voilà que le pilote Mercedes a rencontré un problème nommé Max Verstappen. Les deux pilotes se sont ainsi livrés un duel acharné tout au long de la saison et le verdict a été livré lors du dernier Grand Prix, à Abu Dhabi. Et le scénario de celui-ci restera dans l'histoire. En effet, tout s'est joué dans le dernier tour. C'est finaement Verstappen qui a pris le dessus sur Hamilton, qui a ainsi connu une terrible désillusion.

« C'était certainement déchirant, dévastateur »

La déception a été immense pour Lewis Hamilton. Le Britannique a alors dû digérer cet échec pour tenter de revenir plus fort en 2022. Et à l'occasion d'un entretien accordé à Motorsport , Hamilton s'est confié sur l'après Abu Dhabi, avouant alors : « On croirait que ça fait des années. C'était certainement déchirant, dévastateur, peu importe comment on veut le dire. Y a-t-il véritablement eu un moment où j'ai pensé ne pas revenir ? Je ne suis pas du genre à abandonner ainsi. Ce qui était vraiment désolant, c'est le simple fait de croire que la F1 puisse faire quelque chose de tel, que cela puisse se produire dans ce sport, compte tenu de tous les gens dont on dépend : on s'attend à ce que le travail soit fait comme il faut. Et là, le dénouement d'un Championnat du monde – pour lequel tant de gens ont travaillé si dur – change à cause d'une mauvaise décision de quelqu'un, vous voyez ? ».

« J'ai tourné la page. Je refuse de vivre dans le passé »