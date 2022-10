Formule 1

F1 : Battu par Verstappen, Russell annonce un incroyable objectif pour son avenir

Publié le 26 octobre 2022 à 22h35

Pierrick Levallet

Alors que Mercedes a connu une année mitigée, George Russell a tout de même eu des résultats plutôt satisfaisants pour sa première saison avec l’écurie allemande. Néanmoins, le Britannique n’est pas convaincu par cet exercice. Le pilote de 24 ans a une idée très claire de ses objectifs chez Mercedes et il entend bien se battre avec Max Verstappen à l’avenir.

Cette saison, Max Verstappen n’a jamais été vraiment inquiété dans la course au titre. Le Néerlandais a pris le large assez facilement face à Charles Leclerc et a été sacré il y a quelques jours au Japon. George Russell, lui, a connu une saison mouvementée pour sa première année chez Mercedes. Malgré les difficultés de l’écurie allemande, le Britannique pointe actuellement à la quatrième place du classement des pilotes, devant Carlos Sainz Jr et Lewis Hamilton.

«Je suis venu ici pour remporter des courses»

Malgré tout, George Russell n’est pas vraiment satisfait de ses résultats. Mais il reste néanmoins lucide sur ses performances. « J’ai abordé la saison avec un état d’esprit très ouvert, car je savais que nous entrions dans une toute nouvelle ère et qu’il n’y avait aucune garantie que nous réussissions. Bien sûr, je suis venu ici pour remporter des courses et je ne suis pas satisfait de terminer dans le top 5 à toutes les courses. Mais encore une fois, je dois être rationnel. Et je ne peux pas être déçu de mes résultats de cette année car à chaque fois ou presque, ils ont été optimisés » a expliqué le pilote de Mercedes dans des propos rapportés par NextGen Auto .

Russell «convaincu d’être au meilleur endroit possible» pour un titre de champion