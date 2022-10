Formule 1

F1 : Après le sacre de Verstappen et Red Bull, Mercedes lâche un message fort

Publié le 24 octobre 2022 à 20h35

Large dominateur de cette saison de Formule 1, Max Verstappen a logiquement été sacré champion au Japon la week-end dernier. Red Bull a dû de son côté attendre une semaine supplémentaire pour officiellement obtenir son titre des constructeurs. Team principal de Mercedes, Toto Wolff reconnaît la supériorité du rival.

Max Verstappen a dominé d’une main de maître cette saison de Formule 1, lui permettant d’être sacré champion du monde pour la deuxième année consécutive. De son côté, Red Bull a mis fin à l’hégémonie de Mercedes au classement des constructeurs après le Grand Prix des États-Unis remporté ce dimanche par Verstappen. Ce qui n’était plus arrivé depuis 2013 et le dernier sacre de Sebastian Vettel. Bon joueur, Toto Wolff reconnaît que Mercedes ne pouvait rien faire face à Red Bull.

« Ils étaient vraiment devant partout cette saison »

« Ils étaient vraiment devant partout cette saison et n’ont commis aucune erreur. Ils ont pris le départ de cette nouvelle ère avec une bonne voiture et ont continué à se développer, les deux titres sont donc absolument mérités , confie Toto Wolff, dans des propos relayés par F1i. Les améliorations que nous avons introduites tout au long de la saison, et encore ce week-end à Austin, ont eu un effet. Ce n’est pas encore suffisant pour battre Red Bull à la régulière. Notre voiture n’était pas facile à piloter ce dimanche et nous manquions encore de vitesse, en particulier en ligne droite. »

« Il est très peu probable que nous ayons le rythme pour pouvoir rivaliser avec Red Bull lors des derniers Grands Prix »