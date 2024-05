Mbappé s’en va, il annonce une catastrophe au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme attendu, Kylian Mbappé va quitter le PSG cet été. Un an après Lionel Messi et Neymar, le club de la capitale perd donc sa troisième grande star. Mais cette fois-ci, il sera plus difficile de s’en remettre comme le craint Bixente Lizarazu.

C’est désormais officiel, Kylian Mbappé a annoncé son départ du PSG. Le capitaine de l’équipe de France n’a pas encore annoncé son futur club, mais il s’engagera avec le Real Madrid. Désormais, le club parisien doit gérer la succession de Kylian Mbappé, ce qui ne s’annonce pas aussi simple qu’après les départs de Lionel Messi et Neymar comme le craint Bixente Lizarazu.



EXCLU @le10sport : Le PSG est toujours dans la course pour Xavi Simons. Le joueur n'a pris aucune décision et n'en prendra pas tant que sa saison avec Leipzig n'est pas terminéehttps://t.co/90rVovCei0 — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) May 10, 2024

«Cela peut s’avérer délicat»

« Autant je trouve que les départs de Neymar et Lionel Messi ont libéré Vitinha, parce que cela se situe au coeur du jeu, autant je pense que devant, c'est différent. Selon moi, Kylian, qui est plutôt à la finition des actions, n'inhibe pas les autres attaquants. En revanche, le fait de passer brutalement d'un projet "bling-bling" avec trois grandes stars, à un autre où la seule star est l'entraîneur, peut s'avérer délicat pour d'autres raisons... », estime le champion du monde 1998 dans les colonnes de L’ÉQUIPE , avant de préciser que Kylian Mbappé mérite un bel hommage.

«Mbappé mérite d'être honoré dignement»