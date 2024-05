Une pépite signe au PSG et justifie son transfert

Thibault Morlain

Alors que le centre de formation du PSG est aujourd’hui l'un des meilleurs en France mais aussi en Europe, le club de la capitale réussit à attirer les talents franciliens. Ça a notamment été le cas de Mahamadou Sangaré, attaquant de 17 ans, qui a signé au PSG en provenance de Montrouge. Un choix qu’il a d’ailleurs justifié.

Pendant que Warren Zaïre-Emery et Senny Mayulu prouvent qu’il est possible de s’imposer au PSG sous les ordres de Luis Enrique, le club de la capitale regorge encore de nombreux talents dans son centre de formation au sein de ses équipes de jeunes. A 17 ans, Mahamadou Sangaré fait notamment partie de ses espoirs du PSG, lui qui pourrait être l’attaquant de demain à Paris.



« On a parlé avec ma famille et on a décidé d'opter pour le PSG »

Ayant signé au PSG en provenance du Montrouge FC, Mahamadou Sangaré a justifié sa décision. Dans des propos accordés à France Bleu , l’espoir parisien a alors fait savoir : « C'est vrai que le PSG, c'est un grand club, un club historique. Du coup, à la fin de la saison, on a parlé avec ma famille et on a décidé d'opter pour le PSG . ».

« J'ai eu de la chance de signer au Paris Saint-Germain »