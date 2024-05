PSG : Aubameyang pour remplacer Mbappé ? C’est la panique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le départ de Kylian Mbappé va laisser un énorme vide au PSG mais également en Ligue 1, qui perd sa plus grande star. Difficile de savoir qui prendra la succession du crack de Bondy. C’est la question que se pose Vincent Duluc qui cite Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette. Non sans inquiétude.

Qui va remplacer Kylian Mbappé ? C’est la question qui se pose désormais pour le PSG mais également pour la Ligue 1. Une interrogation qui suscite des inquiétudes au journaliste de L’ÉQUIPE Vincent Duluc qui évoque les options Aubameyang et Lacazette sans trop y croire.

EXCLU @le10sport : Le PSG est toujours dans la course pour Xavi Simons. Le joueur n'a pris aucune décision et n'en prendra pas tant que sa saison avec Leipzig n'est pas terminéehttps://t.co/90rVovCei0 — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) May 10, 2024

«Après Mbappé qui sera la star du Championnat de France?»

« Un an après avoir vu Lionel Messi et Neymar quitter le feuilleton, la Ligue 1, son image mondiale et sa narration s'en remettront un peu plus difficilement. Il suffit, en cas de doute, de se poser cette question : après lui, qui sera la star du Championnat de France ? Ousmane Dembélé et ses dribbles parfois sans lendemain ? Alexandre Lacazette et Pierre-Emerick Aubameyang, qui auront 33 et 35 ans la saison prochaine ? », s’interroge le journaliste dans son édito pour L’ÉQUIPE avant de poursuivre.

«La nature a horreur du vide»