F1 : Avant la fin de saison, Russell met une énorme pression sur Ferrari

Publié le 27 octobre 2022 à 00h35

Pierrick Levallet

Si Red Bull va terminer champion du monde des constructeurs, la deuxième place se dispute encore entre Ferrari et Mercedes. Les deux écuries sont assez proches l’une de l’autre alors qu’il ne reste que trois courses. D’ailleurs, George Russell affirme qu’offrir la deuxième marche du podium à Mercedes serait une excellente manière de terminer la saison.

Alors que Red Bull va faire le doublé championnat des pilotes/championnat des constructeurs, la deuxième place est toujours disputée à trois courses de la fin. Si Ferrari a réalisé un excellent début de saison, quelques problèmes ont pénalisé l’écurie italienne. Mercedes, de son côté, a amélioré ses performances au cours de l’année après un début d’année 2022 catastrophique. Actuellement, Ferrari figure sur la deuxième marche du podium avec 469 points. Mercedes pointe en troisième position avec 416 points. L’équipe de Lewis Hamilton a alors toutes ses chances de dépasser celle de Charles Leclerc avant la fin de la saison.

«Nous devons terminer devant Ferrari»

D’ailleurs, George Russell affirme que dépasser Ferrari au classement constructeur est un objectif qui permettrait à Mercedes de finir l’année en beauté. « Si nous remportions une course cette saison, nous pourrions partir avec le sentiment d’être bien revenus après un parcours difficile. En tant qu’équipe, nous devons terminer devant Ferrari au championnat des constructeurs. Ce serait une manière parfaite de terminer l’année pour nous » explique le Britannique dans des propos rapportés par NextGen Auto .

