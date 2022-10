Formule 1

F1 : McLaren, Mercedes… Ils répondent à Red Bull

Publié le 29 octobre 2022 à 18h35

La rédaction

Vendredi, la FIA sanctionnait Red Bull après son dépassement du budget de la Formule 1 en 2021. Une sanction commentée par Christian Horner, le patron de l'écurie. Après cela, McLaren et Mercedes ont tenu à répondre au Britannique. Selon eux, la sanction donnée par la FIA ne serait pas assez forte, n'ayant également pas été convaincus par les explications de Red Bull.

Alors que Red Bull vient d’être sanctionné par la FIA suite à son dépassement du plafond budgétaire de la Formule 1 en 2021, Christian Horner s’était très vite expliqué sur ces sanctions. Mais ces explications ne seraient pas passées du côté de certaines écuries.

F1 : Red Bull sort du silence après sa sanction https://t.co/aLL305tSmg pic.twitter.com/sWufd532FQ — le10sport (@le10sport) October 29, 2022

« Il était évident qu’une autre était en infraction »

Présent à Mexico, Andreas Seidl, le directeur de McLaren, a tenu à réagir, dans des propos relayés par MotorSport , sur les derniers propos de Christian Horner. Selon lui, la sanction donnée par la FIA est totalement évidente, mais pas assez conséquente. « En fin de compte, le positif est que la FIA a effectué du bon travail avec son audit. Neuf équipes ont respecté les règlements et il était évident qu’une autre était en infraction. Mais il y a aussi du négatif, car il est clair selon moi que la pénalité ne correspond pas à ladite infraction. J’espère donc simplement que nous appliquerons des pénalités plus strictes à l’avenir. »

« Les explications sont superflues »