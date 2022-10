Formule 1

F1 : Ferrari, Wolff... Les 5 plus grands directeurs sportifs de l'histoire

Publié le 23 octobre 2022 à 12h35

Arnaud De Kanel

Ce samedi dans l'après-midi, Red Bull communiquait le décès de son fondateur Dietrich Mateschitz. Bien que son business soit né de la célèbre boisson énergisante, il s'est rapidement investi dans la Formule 1 afin de racheter Jaguar et d'y apposer son taureau rouge. Sans jamais avoir été manager, il était l'une des personnalités marquantes du paddock. Pour cette occasion, le10sport vous propose une rétrospective des 5 plus grands directeurs sportifs de l'histoire de la F1.

« C’est très, très triste, quel grand homme. Il est unique en son genre. Ce qu’il a accompli et ce qu’il a fait pour tant de personnes dans le monde est sans égal » confie Christian Horner, directeur sportif de l'écurie Red Bull après la mort de Dietrich Mateschitz. Et pourtant, Horner a également marqué la Formule 1, à l'instar de Jean Todt, Enzo Ferrari, Frank Williams ou encore Toto Wolff. Retour sur les 5 plus grands dirigeants d'écuries.

Enzo Ferrari

Fondateur de la Scuderia en 1929 et de la marque automobile portant son nom en 1947, Enzo Ferrari reste le dirigeant le plus emblématique. Le Commandatore déléguait souvent son rôle et n'était pas blotti dans les garages comme le sont maintenant les directeurs sportifs. Pourtant, il a façonné de très grands champions. Son coup de maitre : la venue de Niki Lauda, alors inconnu à l'époque. Mais au-delà du pilotage, le recrutement de l'ingénieur Mauro Forghieri l'aura aidé à relever la Scuderia . L'homme de Modène aura remporté 7 titres mondiaux et deux titres constructeurs à la tête de la direction sportive de Ferrari.

It's a sad day for our sport, Frank Williams will always be remembered as one of the heroes and #F1 icons.My thoughts and prayers are with his family, especially his daughter, Claire Williams. #RIP🙏 pic.twitter.com/vSs7MUIUFO — Sergio Pérez (@SChecoPerez) November 28, 2021

Frank Williams

En 1978, l'homme d'affaires britannique Frank Williams lance sa propre écurie qui portera son nom. Pour donner de la puissance à ses machines, Frank Williams a toujours su faire des paris : Honda, Renault puis le cataclysme BMW. Tétraplégique depuis un accident en 1986, Frank Williams suivait les Grand Prix depuis sa chaise roulante dans les garages. En 2019, il passa la main, après 50 ans de vie dédiés à la Formule 1. Son bilan est exceptionnel. Williams privilégiait avant tout le classement constructeurs, remporté à 9 reprises, mais a aussi brillé avec ses pilotes en remportant 7 titres de champion du monde avec 7 conducteurs différents.

Jean Todt

Le Français Jean Todt est une figure incontournable du paddock depuis son arrivée chez Ferrari en 1993. Redoutable défenseur des prérogatives de Ferrari dans le paddock, négociateur hors pair, il a bâti sa légende en chipant le champion du monde Michael Schumacher à l'écurie Benetton. Mais, il ne s'est pas arrêté à cela puisque dans le même temps, il signait le designer Rory Byrne et le directeur technique Ross Brawn, eux aussi chez Benetton. A partir de 1999, Ferrari a enchainé 6 titres constructeurs, tandis que Schumacher devenait champion du monde 5 années de suite à partir de 2000. Critiqué pour des consignes d'équipes jugées pas nécessaires, Todt ajoutera un nouveau titre à sa collection avec Kimi Räikkönen en 2007, sa dernière année en tant que directeur sportif. En 2009, il deviendra président de la FIA.

Christian Horner

Pilote reconverti directeur sportif, Christian Horner a marqué la dernière décennie. Il arrive à la tête de Red Bull en 2005 suite au rachat de l'écurie Jaguar orchestré par le fondateur de Red Bull Dietrich Mateschitz qui en fait le plus jeune directeur sportif de l'histoire. Il s'occupe de la progression des jeunes prospects sous la houlette d'Helmut Marko. Il met en place le plan de Marko et le graal arrive en 2010, lorsque Sebastian Vettel décroche son premier titre de champion du monde, qu'il conservera jusqu'en 2013. Il a depuis ajouté deux titres mondiaux à sa besace, grâce à Max Verstappen. Côté constructeurs, il a été titré à 4 reprises et devrait en récupérer un 5ème à l'issue de la saison.

Toto Wolff

Avant de rejoindre Mercedes en 2013, Toto Wolff était déjà dans les paddocks. Ce passionné de Grand Tourisme a été manager de pilotes et actionnaire de l'écurie Williams. Chez Mercedes, il doit gérer l'explosif duo Nico Rosberg-Lewis Hamilton. Il révolutionne l'organisation de l'écurie en y intégrant Niki Lauda, qui servira de conseiller sportif au près des pilotes. De 2014 jusqu'à 2021, Mercedes enchaine 8 titres constructeurs consécutifs, ainsi que sept titres des pilotes, six gagnés par Lewis Hamilton et un par Nico Rosberg. Du jamais vu.