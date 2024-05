Mbappé - Al-Khelaïfi : Le malaise est confirmé au PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dans sa vidéo où il annonce officiellement son départ du PSG, Kylian Mbappé remercie beaucoup de monde en rapport avec le club mais il oublie volontairement quelqu'un : Nasser Al-Khelaïfi. Et Daniel Riolo confirme d'ailleurs que les relations entre l'attaquant français et son président se sont considérablement dégradées ces derniers mois.

A la suite de l'élimination en demi-finales de la Ligue des champions du PSG face à Dortmund, Kylian Mbappé a encore reçu des critiques car il n'a pas répondu présent. Il s'agissait de la dernière occasion pour lui d'offrir au club de la capitale ce grand titre et il risque de partir un peu dans une situation gênante.

Mbappé oublie Al-Khelaïfi

Personne ne pouvait passer à côté en visionnant cette vidéo : Kylian Mbappé a pris le temps de remercier chaque dirigeant, entraîneur ou partenaire qu'il a côtoyé pendant son parcours au PSG sauf Nasser Al-Khelaïfi. Un oublie qui en dit long sur ses relations actuelles avec son dirigeant.

« Ils ne s’adressent plus la parole depuis un an »