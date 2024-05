OM : Benatia tente un gros transfert !

Arnaud De Kanel

Le prochain mercato estival promet d'être agité du côté de l'OM, avec des mouvements attendus tant dans le sens des arrivées que des départs. Parmi les potentiels renforts envisagés, le nom de Nayef Aguerd a récemment émergé. Le défenseur central marocain, évoluant actuellement à West Ham, suscite un intérêt particulier de la part du club phocéen, lui qui est évalué à près de 38M€.

Alors que l'OM travaille sur la prolongation de Leonardo Balerdi, Mehdi Benatia, en coulisses, serait à la recherche d'un nouveau partenaire défensif pour l'Argentin la saison prochaine. Selon des informations divulguées par Lions de L'Atlas , le conseiller sportif du club phocéen aurait jeté son dévolu sur son compatriote marocain, Nayef Aguerd, évoluant à West Ham en Premier League. Il semblerait que ce transfert ait reçu l'approbation de Pablo Longoria, ouvrant ainsi la voie à une possible arrivée d'Aguerd à l'OM. Auteur de la révélation, le journaliste Hakim Zhouri a apporté plusieurs précisions à ce sujet.



«Le club n’est pas fermé à l’idée de le laisser partir»

« J’ai eu un retour hier de son entourage à lui et pas de de Benatia ou de l’OM. Concernant donc l’intérêt que Marseille porte à Aguerd c’est vraiment une piste de Benatia, même si elle a été validée par Longoria. Le joueur n’est pas contre l’idée de partir puisqu’il a perdu son statut de titulaire « indiscutable ». Maintenant il est plus dans la rotation, il rentre moins en jeu. C’est vrai qu’il est un petit peu blessé mais il est vraiment moins dans l’idée de jeu du coach. Il y en a d’autres qui passent devant lui et donc le club n’est pas fermé à l’idée de le laisser partir », a-t-il déclaré pour Football Club de Marseille la semaine passée. Malgré son énorme valeur marchande pour un club comme l'OM, Nayef Aguerd pourrait être tenté de rejoindre la cité phocéenne selon Zhouri.

«Le deal pourrait se faire sous forme de prêt»