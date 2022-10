Formule 1

F1 : Hamilton ne va pas bien, la folle annonce de Verstappen

Publié le 30 octobre 2022 à 10h35 - mis à jour le 30 octobre 2022 à 10h37

Arthur Montagne

Un peu moins d'un an après le dénouement totalement fou du Grand Prix d'Abu Dhabi, Max Verstappen, dont le titre est émaillé de nombreuses polémiques, estime que Lewis Hamilton n'a toujours pas digéré sa défaite et qu'il ne va pas aussi bien qu'il le dit.

Bien que Mercedes n'ait jamais été en course pour le titre cette saison, comment oublier le dénouement de la précédente ? En effet, à Abu Dhabi, Max Verstappen avait obtenu son premier titre après une fin de course totalement folle qui a suscité la polémique, notamment à cause de la gestion de la voiture de sécurité, ce qui avait permis au Néerlandais de doubler Lewis Hamilton dans le dernier tour. Néanmoins, les débats concernant le sacre de Verstappen ont été relancés par le fait que Red Bull ait dépassé le plafond du budget fixé par la FIA. Quoi qu'il en soit, la relation entre les deux écuries ainsi qu'entre les deux pilotes s'est détériorée au fil des mois, et Max Verstappen en rajoute une couche.

«Il ne va pas si bien qu’il le dit par rapport à Abu Dhabi»

En effet, le Néerlandais assure que contrairement à ce qu'annonce Lewis Hamilton, il n'a pas encore digéré la perte du titre la saison dernière. « Les gens m’ont dit qu’il n’utilisait toujours pas mon nom dans ses interviews, ça prouve qu’il ne va pas si bien qu’il le dit par rapport à Abu Dhabi. On m’a toujours appris qu’il faut respecter ce que les gens ont accompli dans le sport. Je n’ai aucun problème avec ce que Lewis a réalisé. Il est l’un des meilleurs de tous les temps. Je sais que ce n’est pas seulement la voiture qu’il a conduite qui fait le job. Nous le savons tous, vous devez toujours battre votre coéquipier et Lewis l’a toujours fait. Je pense que vous devez reconnaître que la personne a également fait un travail incroyable », assure le double champion du monde dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com .

«C’est probablement juste la frustration parmi les fans de leur pilote qui ne va pas si bien»