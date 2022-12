F1 : Verstappen, Pérez… Red Bull fait une énorme comparaison

La rédaction

Ces dernières semaines, la relation entre Max Verstappen et Sergio Pérez s'est tendue. Pour Sky Germany, Christian Horner, le directeur de Red Bull, était aux côtés de Sebastian Vettel, fraîchement retraité. Alors que les deux hommes plaisantaient de leurs moments passés ensemble avec l’écurie autrichienne, Horner a voulu comparer la relation de Verstappen et Pérez avec celle de Vettel et Mark Webber.

« Je n’ai fait que rédiger des chèques pendant tout ce temps ! »

Dans des propos relayés par MotorSport , Christian Horner s’est souvenu de l’époque où Sebastian Vettel roulait pour Red Bull. Il a notamment plaisanté sur le look de l’Allemand. « Il n’a jamais eu une bonne coupe de cheveux quand il était avec nous. Tu as tout essayé ! Décoloré, rasé, peu importe. Écoutez, nous avons juste eu beaucoup de plaisir et c’était une période incroyable. Nous grandissions tous ensemble. Ce sont des souvenirs très, très heureux, il était une partie très spéciale de notre équipe. Toutes ces victoires, les championnats des constructeurs, les championnats des pilotes… », a lâché Christian Horner avant de se faire interrompre par Sebastian Vettel : « Tous les bonus que nous avons obtenus pour toi ! » Le directeur de RedBull poursuivait : « Je n’ai fait que rédiger des chèques pendant tout ce temps ! Mais par-dessus tout, c’était juste beaucoup de plaisir. »

« Ils formaient un très bon duo »