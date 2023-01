F1 : «Il est le plus grand de tous les temps», Mercedes désigne le GOAT

Hugo Chirossel

Pour sa première saison avec Mercedes, George Russell a répondu présent. Le Britannique, âgé de 24 ans, a terminé quatrième au classement des pilotes dans une année compliqué pour son écurie. Il a même fini avec 35 points d’avance sur son coéquipier, Lewis Hamilton. Il éprouve tout de même un grand respect pour le septuple champion du monde, qu’il considère comme le meilleur de tous les temps.

Si la saison de Mercedes a été compliquée à bien des égards, il y a tout de même du positif à retenir. Notamment George Russell, qui pour sa première année dans sa nouvelle équipe a répondu présent. L’ancien pilote Williams, avec qui il a évolué de 2019 à 2021, a pris la place de Valtteri Bottas en 2022. S’il n’avait pas forcément la voiture afin de lutter pour les premières places, le Britannique a tout même réussi à terminer la saison à la quatrième place du classement des pilotes.

F1 : Hamilton réclame un folie, il va exploser Verstappen https://t.co/Prf9cSVk58 pic.twitter.com/Q8vRQPzSTr — le10sport (@le10sport) January 21, 2023

« Il est le plus grand de tous les temps »

D’un point de vue comptable, George Russell a donc fait une meilleure saison que Lewis Hamilton. Ce dernier a fini sixième, à 35 points de son compatriote. Une satisfaction forcément pour le jeune pilote de 24 ans, qui voue une grande admiration pour le septuple champion du monde, comme il l’a confié à la BBC . « Il faut un certain temps lorsque vous rejoignez une nouvelle équipe, peu importe qui est votre coéquipier, pour vous intégrer et gagner la confiance de toute l’organisation. C’est une bonne chose pour moi d’être son coéquipier. Il est le plus grand de tous les temps, je suis donc très privilégié d’évoluer à ses côtés, mais aussi d’apprendre de lui », a déclaré George Russell.

« J’espère que nous aurons la voiture pour nous battre pour le championnat »