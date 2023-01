F1 : Ferrari annonce du lourd, Verstappen peut trembler

Pierrick Levallet

Surclassée par Max Verstappen et Red Bull la saison dernière, la Scuderia Ferrari entend revenir à la charge dès 2023 dans la course au titre. Charles Leclerc pourrait bien redevenir un sérieux concurrent au Néerlandais lors de l'année à venir. En tout cas, Ferrari estime avoir les cartes en main pour poser de sérieux problèmes à Red Bull.

La saison dernière, Max Verstappen n’a pas été trop ennuyé par la concurrence. Le pilote de Red Bull a su profiter des erreurs de Ferrari et des incidents techniques de Charles Leclerc pour prendre le large rapidement. La lutte pour le titre n’a pas été aussi serrée qu’en 2021 face à Lewis Hamilton, et Max Verstappen a remporté son deuxième titre consécutif. Mais en 2023, Ferrari a prévu de revenir à la charge.

F1 : Il lâche un énorme constat face à Verstappen https://t.co/ysIvTAO4tW pic.twitter.com/66VoajzCGO — le10sport (@le10sport) January 27, 2023

«Nous avons tout le nécessaire pour pouvoir gagner»

« Bien que mon expérience se limite à ces deux dernières semaines, je suis vraiment convaincu que chez Ferrari, nous avons à ce jour tout ce qu'il faut pour gagner. Il faut que nous fassions tout comme il faut pour faire du bon travail, mais nous avons tout le nécessaire pour pouvoir gagner » explique ainsi Frédéric Vasseur pour Motorsport.com .

«La F1 est un monde qui change [...] Tout est possible»