F1 : Lewis Hamilton va écœurer Max Verstappen

Bien décidé à conquérir un huitième titre de champion du monde, Lewis Hamilton ne pense pas à la retraite et devrait même prolonger son contrat de deux ans. Toto Wolff, son directeur sportif, se montre d'ailleurs très confiant à ce sujet. Avec ce nouveau bail, le Britannique pourrait toucher un salaire record et ainsi faire mieux que Max Verstappen.

La nouvelle saison de Formule 1 débutera le 5 mars prochain à Bahreïn et elle aura un goût de revanche pour Lewis Hamilton, impuissant en 2022. Le Britannique espère toujours ajouter un huitième sacre à son palmarès et dépasser Michael Schumacher au panthéon des pilotes les plus titrés de l'histoire. Et malgré le fait qu'il ait 38 ans, Hamilton se voit bien continuer dans la catégorie reine alors que son contrat actuel court jusqu'en 2023. Sa prolongation pourrait se régler dans les prochaines semaines et le jackpot attend le septuple champion du monde.

«Il ne voudrait pas un zéro de moins !»

Toto Wolff confirme la volonté commune de Mercedes et de Lewis Hamilton de continuer ensemble pour les prochaines saisons. Le dirigeant autrichien sait également qu'il devra proposer un gros salaire à sa star qui pourrait là toucher un contrat record. « Nos discussions se sont toujours bien déroulées. Nous l’avons déjà fait trois fois maintenant, et ce sont autant de contrats bien négociés pour lui comme pour nous. Nous changerons une phrase, un mot ou un nombre ici et là. Il ne voudrait pas un zéro de moins ! Tout ira bien. Je ne pense pas que ce soit une question d’aborder ce contrat comme si c’était son dernier. Un huitième titre serait merveilleux car il le mérite, seuls lui et Michael Schumacher en ont sept. Mais même s’il le décroche cette année, je suis sûr qu’il voudrait rouler encore en 2024 », a assuré Toto Wolff dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Les dernières informations font écho d'une rémunération annuelle de 70M€ pour le Britannique.

Hamilton en route pour gagner plus que Verstappen

Avec 70M€ par an, Lewis Hamilton ferait mieux que Max Verstappen qui ne touche 'que' 50M€. Ce nouveau contrat pourrait s'étendre sur deux ans et porter logiquement son coût total à 140M€. Il se place pas dans le top 5 des plus gros contrats signés dans l'histoire. Kimi Raikkonen domine toujours ce classement. En 2006, il signait un contrat record de 285M€ avec Ferrari. A la seconde position de ce classement, on retrouve Max Verstappen qui touchera 250M€ entre 2024 et 2028. Derrière, on retrouve Michael Schumacher avec Ferrari qui avait perçu 240M€ de 2004 à 2006 et 233,2M€ entre 2000 et 2003. Lewis Hamilton ferme la porte de ce top 5 avec 210M€ de 2016 à 2020.