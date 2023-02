F1 : «J’ai été très malade», un Français s’est fait peur

Hugo Chirossel

Alors que la Formule 1 va bientôt reprendre ses droits, Esteban Ocon va vivre sa quatrième saison avec Alpine, cette fois-ci avec Pierre Gasly comme coéquipier. Toutefois, il a révélé avoir été très malade cet hiver en raison d’un virus pulmonaire, ce qui a perturbé sa préparation. S’il a avoué que cela l’avait inquiété, le Français a désormais retrouvé toutes ses capacités physiques.

Jeudi, Alpine a présenté sa nouvelle monoplace pour la saison à venir. Une présentation au cours de laquelle l’écurie française a aussi annoncé l’arrivée de Zinédine Zidane en tant qu’ambassadeur, pour le plus grand bonheur de Pierre Gasly et Esteban Ocon. Ce dernier a également révélé à cette occasion avoir été très malade après le dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi. En effet, Esteban Ocon a été touché par un virus pulmonaire, ce qui a grandement perturbé sa préparation pour la saison à venir.

F1 : Zidane est son «héros», il n’en revient pas https://t.co/COyiSCHNRK pic.twitter.com/xHcQf0zJQ4 — le10sport (@le10sport) February 17, 2023

« Je n'ai pas vraiment pu retrouver le niveau de forme physique que j'étais censé avoir »

« Pendant un mois et demi, je n'ai pas vraiment pu retrouver le niveau de forme physique que j'étais censé avoir », a indiqué Esteban Ocon, dans des propos relayés par Motorsport.com . « Mais nous avons fait un excellent travail avec mon équipe, avec mes entraîneurs, pour revenir au niveau de forme que j'avais l'année précédente. Je me sens bien maintenant. Mais en si peu de temps, ces virus sont violents. Tout le monde doit faire attention, évidemment. »

« C'était juste un moment effrayant »