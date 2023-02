F1 : L'improbable coup de gueule d'Ocon

La rédaction

Les championnats du monde de Formule 1 reprennent dans une semaine, le 5 mars prochain, avec le Grand Prix de Bahrein. En attendant, les pilotes réalisent les essais hivernaux, pour adopter leur nouvelle monoplace, et les fans de Formule 1 peuvent patienter en revisionnant les moments forts de la saison passée, grâce à la saison Netflix « Drive to Survive », qui n'a pas été au goût d'Esteban Ocon, le pilote français d'Alpine.

La cinquième saison de Drive to Survive est disponible sur la plateforme Netflix depuis ce vendredi. Une série qui a permit à de nombreuses personnes de tomber amoureuses de ce sport, mais qui fait aussi souvent parler chez les pilotes. Max Verstappen fut l'un des premiers à refuser de donner des interviews pour les besoins de la série en 2021, avant d'accepter d'y figurer en 2022. La cause ? Un montage pas toujours avantageux qui fait dire aux pilotes ce que la série souhaite montrer à ses fans. Et Esteban Ocon a eu droit aussi à une séquence ou il critique le montage.

« Netflix nous a beaucoup accompagnés »

Esteban Ocon, dans des propos rapportés par nextgen-auto.com, admet tout même que Netflix a été énormément présent chez Alpine en début d'année. Une présence notamment due à l'arrivée de Pierre Gasly : « Netflix nous a beaucoup accompagnés cette année jusqu’à présent, ils étaient présents à de nombreux événements différents. Nous allons donc probablement y figurer assez souvent la saison prochaine. »

« Ces choses là sont étranges... »