F1 - GP d’Australie : Red Bull et Verstappen toujours intouchables ?

Arnaud De Kanel

Les hostilités ont débuté depuis un mois en Formule 1 avec les deux premiers Grand Prix de la saison, disputés à Bahreïn et en Arabie saoudite. A chaque fois, Red Bull a terminé aux deux premières places et l'écurie autrichienne arrive logiquement favorite pour ce week-end de course en Australie. Pour suivre la course, il faudra se lever tôt !

Deux semaines après la victoire de Sergio Perez à Djeddah, la Formule 1 suit son cours ce week-end et fait escale en Australie pour le troisième Grand Prix de la saison. Avec deux doublés en deux courses, Red Bull fait évidement office de favorite alors que derrière, Fernando Alonso se met à rêver d'une victoire, lui qui reste sur deux podiums consécutifs. L'Espagnol peut y croire car Max Verstappen n'a jamais été en réussite sur la terre australienne. Pour suivre ce week-end de compétition, il ne faudra pas oublier de programmer son réveil.

⚡️RACEEE WEEK⚡️ Il faudra être matinal pour le Grand Prix d'Australie ce week-end 🌞👀#AustralianGP #F1 pic.twitter.com/LPd7D2Mn1D — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) March 27, 2023

Red Bull en démonstration ?

Avec les deux premiers Grand Prix de la saison, on a clairement compris que Red Bull n'était pas là pour perdre son temps. L'écurie autrichienne veut faire les choses vites et bien. Max Verstappen et Sergio Perez ont plombé le moral de leur rivaux qui s'avouent déjà vaincus. Hormis Fernando Alonso, personne ne peut les inquiéter. Surtout pas Charles Leclerc et Ferrari, rétrogradés en quatrième force du plateau à Djeddah. Tout reste possible malgré tout en Formule 1 et pour suivre un éventuel exploit, il faudra être branché très tôt.



En course, les pilotes devront couvrir les 306,124 km de course, soit 58 tours de 5,278 km sur la piste de Melbourne et ses 14 virages. Les premiers tours de piste s'effectueront vendredi dès 3h30 du matin avec la première séance d'essais libres, suivie de la seconde à 7h, toutes les deux diffusées sur Canal+ Sport . Samedi, se tiendra la troisième et dernière séance d'essais libres à 3h30, suivie des qualifications à 7h sur Canal+ Sport également. Enfin, le départ du Grand Prix d'Australie sera donné dimanche à 7h, décalage horaire oblige.

Le programme complet