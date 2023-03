F1 : Hamilton chez Ferrari ? Il l’annonce, c’est possible

La rédaction

En proie au doute chez Mercedes, Lewis Hamilton semble déjà perdu alors que les championnats du monde de Formule 1 n'ont débuté que depuis deux Grands Prix. Mais les états d'âme du Britannique ne sont pas passés inaperçus, lui qui évoquait souvent sa monoplace pas assez rapide et maniable à son goût. De quoi donner des envies d'ailleurs à Hamilton ? C'est un pas que décide de franchir Julien Fébreau, journaliste F1 sur Canal +.

Lewis Hamilton a marqué l'histoire de la Formule 1 mais à 38 ans, il n'est pas rassasié et aimerait marquer encore un peu plus de son empreinte la Formule 1. Le Britannique, septuple champion du monde ne semble pas vouloir rester dans la situation dans laquelle il est, c'est-à-dire incapable de gagner un Grand Prix. Car depuis fin 2021, Lewis Hamilton n'a pas remporté une seule course ni décroché de pole position. Une situation qui, si elle perdure, pourrait le convaincre d'aller voir ailleurs. Du côté de chez Ferrari ?

« Lui il veut un huitième titre »

Julien Fébreau, journaliste et commentateur de la F1 sur Canal+ évoque ce potentiel départ dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux de la chaîne cryptée : « Lewis Hamilton chez Ferrari ? Ce n'est pas impossible ! Pourquoi Lewis Hamilton ne pourrait-il pas aller chez Ferrari ? D'abord, il faudrait que l'écurie soit bien meilleure. Je parle de Maranello bien sûr, des rouges, pour motiver Lewis Hamilton à aller achever peut-être sa carrière là-bas. Lui, ce qu'il veut, c'est un huitième titre. Donc il lui faut la meilleure voiture. Si Ferrari l'a à l'avenir, il pourrait être intéressé d'aller piloter pour la Scuderia Ferrari, surtout si Mercedes ne sort pas de ses problèmes. Alors oui, les pilotes Ferrari, à l'heure actuelle, ont des contrats jusqu'à fin 2024, que ce soit Charles Leclerc ou Carlos Sainz. Voyons donc comment évoluera cette situation. »

«J'étais terrifié» : Frayeur pour Lewis Hamilton, il craint une catastrophe https://t.co/UgLi8yv7oe pic.twitter.com/mg2mpNi6x3 — le10sport (@le10sport) March 30, 2023

« Peut-être que je m'habillerai en rouge le dimanche en 2025 »