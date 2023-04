F1 : Verstappen peut rougir, Alonso lance une comparaison surprenante

Pierrick Levallet

Sacré champion en 2021 et 2022, Max Verstappen a toujours faim de titres. Le Néerlandais a bien entamé sa saison 2023 et semble bien parti pour en rafler un nouveau cette année. Mais le pilote de Red Bull ne fait pas l'unanimité en F1, notamment à cause de son style jugé trop agressif. Malgré tout, Fernando Alonso n'a pas manqué de relever quelques similitudes qu'il partage avec Max Verstappen.

À 25 ans, Max Verstappen continue d’impressionner du monde en F1. Le pilote de Red Bull est sans aucun doute le meilleur de la discipline actuellement. Avec deux victoires et trois podiums en trois courses, le Néerlandais pointe à la première place du classement des pilotes. Toutefois, Max Verstappen ne fait pas l’unanimité auprès de tout le monde, notamment à cause de sa mentalité en piste.

Max Verstappen ne fait pas l’unanimité en F1

En effet, le pilote de Red Bull est vu comme quelqu’un d’agressif sur les circuits. Il l’a d’ailleurs prouvé plus d’une fois, en tentant des manœuvres assez osées pour prendre une place ou alors défendre sa position. Cela l’a conduit à plusieurs reprises à des crashs assez spectaculaires, notamment avec Lewis Hamilton en 2021. De ce fait, Fernando Alonso n’a pas manqué de relever certaines similitudes qu’il a avec Max Verstappen.

Fernando Alonso se compare à lui