F1 : Verstappen l’insulte, sa réaction est inattendue

Arnaud De Kanel

Les esprits s'étaient échauffés à Bakou entre Max Verstappen et George Russell. Lors de la course sprint, les deux pilotes s'étaient accrochés en piste suite à une attaque osée du Britannique. En colère à l'arrivée, Verstappen était descendu furieux de sa monoplace et il avait alors insulté Russell. Pour autant, le pilote Mercedes tempère sur cet épisode et ne s'attend pas à des excuses.

Il ne faut pas énerver Max Verstappen et George Russell en sait quelque chose. Le tempérament bouillant du Néerlandais donne parfois lieu à des scènes assez insolites. A Bakou par exemple, il avait insulté George Russell en descendant de sa monoplace après que les deux pilotes se soient accrochés sur la piste. Six mois plus tard, le Britannique n'en veut pas à son homologue néerlandais.

«Nous sommes tous dans le feu de l’action»

Alors qu'il aurait pu faire monter la tension, George Russell a préféré dédramatisé à propos de sa mini-brouille avec Max Verstappen. « Vous savez, c’est la course. Nous sommes tous dans le feu de l’action. C’est un sport physique, même s’il n’est pas toujours perçu comme tel. Le stress cognitif, les pressions personnelles et les pressions extérieures, nous voulons tous faire le meilleur travail possible et nous respectons cela. Aucun d’entre nous n’a donc l’intention d’avoir un accident ou d’éliminer quelqu’un volontairement », a déclaré le pilote Mercedes dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Russell a tourné la page.

«Il n’est jamais nécessaire de s’excuser»