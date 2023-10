F1 : Verstappen «à un niveau jamais vu» ? Il répond

Jean de Teyssière

Max Verstappen a remporté son troisième titre de champion du monde d'affilée suite au Grand Prix du Qatar il y a deux semaines. Un titre qui lui tendait les bras, lui qui a toujours été premier du classement des pilotes depuis le début de la saison. Le directeur de Red Bull, Christian Horner, n'a pas tari d'éloges à son égard et Max Verstappen y a répondu.

Avoir un pilote tel que Max Verstappen sous ses ordres doit être un régal pour Christian Horner. À tel point que le dirigeant autrichien a affirmé que son pilote évoluait « à un niveau jamais vu auparavant. » Un beau compliment par celui qui a notamment eu Sebastian Vettel sous ses ordres.

«Parfois je ne suis pas satisfait de la performance»

Après les éloges de la part de Christian Horner, Max Verstappen a tenu à répondre, en usant d'une certaine modestie, dans des propos rapportés par nextgen-auto.com : « J ’essaie toujours de faire de mon mieux. Et oui, bien sûr, parfois je ne suis pas satisfait de la performance ou de la façon dont s’est déroulé le week-end, mais j’ai toujours essayé d’être parfait et j’essaie de devenir meilleur à chaque week-end de course auquel je participe. Bien sûr, dans certains d’entre eux, vous en apprendrez peut-être un peu plus que dans d’autres. Mais dans l’ensemble, oui, par exemple à Bakou, ce n’était peut-être pas fantastique de ne pas avoir gagné la course, mais j’ai beaucoup appris et parfois c’est plus important que de gagner une course parce qu’à partir de là, bien sûr, nous avons fait une belle saison. Et oui, Singapour n’était pas bon mais nous étions très motivés, bien sûr, pour faire du bon travail à nouveau au Japon parce que nous savions que nous y aurions une bonne voiture. »

F1 : Verstappen dans la légende, Hamilton peut trembler https://t.co/F0Ivt9wuA5 pic.twitter.com/qsKXJdqyYX — le10sport (@le10sport) October 15, 2023

«Je continue d’essayer de m’améliorer»