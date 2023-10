F1 - Red Bull, Verstappen prêt à claquer la porte ?

Arnaud De Kanel

Malgré des résultats exceptionnels, Red Bull vit des semaines agitées en interne. Alors que Sergio Perez est sous pression, voilà qu'Helmut Marko serait également sur la sellette. Le conseiller de l'écurie autrichienne prend de la place et fait parfois de l'ombre à Christian Horner. Pour faciliter le travail du Britannique, Marko pourrait alors être viré. Et cela aurait des conséquences sur l'avenir de Max Verstappen.

La tension monte chez Red Bull. Plusieurs rumeurs font écho d'une prétendue lutte de pouvoir entre Christian Horner et Helmut Marko au sein de l'écurie autrichienne. Le Britannique tenterait même de faire évincer l'Autrichien afin de travailler paisiblement. Et si Red Bull finissait par donner raison à Horner, Max Verstappen en avisera et il serait prêt à prendre une décision radicale pour son avenir.



Verstappen lie son avenir à celui de Marko

Depuis son arrivée dans le giron Red Bull, Max Verstappen est couvé par Helmut Marko. L'Autrichien est le principal soutien du pilote dans cette écurie et c'est grâce à lui si Verstappen n'est jamais contesté. Reconnaissant envers tout ce que lui a apporté Marko, Verstappen serait donc prêt à quitter Red Bull si son mentor venait à être viré ! En effet, le triple champion du monde aurait prévenu Oliver Mintzlaff, un des trois administrateurs désignés à la direction de Red Bull, de ses intentions lors d'une discussion selon F1Insider.com . Mais pour le moment, on préfère nier la prétendue mauvaise entente dans l'écurie.

«J’apprécie sa contribution»