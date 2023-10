F1 : McLaren prévient Ferrari, Leclerc peut trembler

Jean de Teyssière

Aston Martin ? Dans le rétroviseur. L'incroyable remontée de l'écurie McLaren doit beaucoup à ses pilotes, Oscar Piastri, mais surtout Lando Norris qui viennent de réussir quatre podiums consécutifs. Avec Piastri, McLarent a place six fois ses pilotes sur le podium d'une course. Cette régularité a permis à l'écurie britannique de dépasser Aston Martin lors du Grand Prix des États-Unis, au classement des pilotes. Pour les quatre dernières courses, McLaren se fixe un nouvel objectif : dépasser Ferrari.

La bataille pour le podium du classement des constructeurs risque de faire rage jusqu'au bout. McLaren réalise une superbe remontée a réussi à dépasser Aston Martin le week-end dernier. Désormais quatrième avec 242 points, McLaren vise désormais la troisième marche du podium occupée par Ferrari et ses 322 points. Un objectif extrêmement compliqué alors qu'il ne reste que quatre courses, mais Lando Norris y croit et met la pression sur Charles Leclerc et Carlos Sainz.

«Dépasser Ferrari ? C'est notre objectif»

Dans des propos rapportés par motorsport.com , Lando Norris affiche les ambitions de McLaren en cette fin de saison : « Dépasser Ferrari ? C'est notre objectif. Je pense que l'on est sur un bon rythme. Il est clair qu'Aston... Je ne sais pas, ils semblent avoir réussi à rendre leur voiture de plus en plus lente avec chaque évolution qu'ils ont apportée. Ils concurrençaient [Red Bull] en début d'année, et ils se sont retrouvés éliminés en Q1 et en difficulté, donc je ne sais pas quels sont leurs problèmes. »

«Quand on voit où on est maintenant, à se battre contre Red Bull... »