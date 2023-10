F1 : Désillusion pour Leclerc, Ferrari fait son mea-culpa

Arnaud De Kanel

Auteur de la pole position vendredi, Charles Leclerc n'en a pas profité pour renouer avec le succès en Formule 1. Le pilote ne s'est classé que sixième à l'arrivée, la faute à une nouvelle erreur de stratégie de Ferrari. Frédéric Vasseur s'en est excusé devant les médias avant que le Monégasque ne soit disqualifié.

Encore une mésaventure pour Charles Leclerc. Alors que son week-end avait bien démarré puisqu'il avait signé le meilleur temps des qualifications, le Monégasque s'est fait doubler dès les premiers hectomètres par Lando Norris dimanche à Austin, avant de rétrograder jusqu'à la sixième place au moment de franchir la ligne d'arrivée et de finir par être disqualifié après décision des commissaires. Une grosse désillusion pour le vice champion du monde qui se voyait bien décrocher son premier succès de la saison grâce à sa pole position. Il a très vite déchanté.

F1 : Coup de tonnerre pour Hamilton et Leclerc ! https://t.co/itYyLN4yDO pic.twitter.com/MjSWd53k76 — le10sport (@le10sport) October 23, 2023

La déception de Leclerc

Avant de se faire disqualifier, Charles Leclerc était forcément déçu du résultat. « Les chiffres nous disaient avant le Grand Prix que ce serait très serré entre une stratégie à un ou deux arrêts, mais ça ne l’était clairement pas puisqu’à part nous, tout le monde a fait deux arrêts. Il nous faut donc comprendre où nous avons commis une erreur, nous avons perdu beaucoup de points aujourd’hui et ça fait mal », déplorait le Monégasque dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Il en a perdu encore plus avec cette disqualification donc et avant que la décision tombe, son directeur d'écurie lui a présenté ses excuses à propos de cette stratégie ratée.

Vasseur reconnait l'erreur de Ferrari