F1 : Coup de tonnerre pour Hamilton et Leclerc !

Arnaud De Kanel

Coup de tonnerre à Austin ! Alors que Lewis Hamilton et Charles Leclerc s'étaient respectivement classés deuxième et sixième du Grand prix des Etats-Unis, les deux pilotes ont fait l'objet d'une enquête des commissaires concernant l'état de leurs monoplaces. Le résultat est tombé dans la nuit et il est sans appel : le Britannique et le Monégasque sont disqualifiés pour non-conformité de leurs voitures.

Le Grand Prix des Etats-Unis a de nouveau été remporté par Max Verstappen. En fin de course, le Néerlandais s'est fait peur et il voyait Lewis Hamilton revenir à fond derrière lui. Finalement, il n'avait pas à s'inquiéter puisque quelques heures après l'arrivée, le Britannique, mais aussi Charles Leclerc, ont été disqualifiés par les commissaires.

Hamilton et Leclerc disqualifiés à Austin !

Il n'y aura pas de 197ème podium en carrière pour Lewis Hamilton. Deuxième à l'arrivée, le pilote Mercedes a finalement été disqualifié sur décision des commissaires pour non-conformité de sa monoplace. Dans tous les mauvais coups depuis un moment déjà, Charles Leclerc a subi le même sort que son homologue britannique pour les mêmes raisons. En effet, il a été jugé que leurs monoplaces présentaient une usure trop importante de la planche sous le plancher. Cela permet à Lando Norris de récupérer la deuxième place, à Carlos Sainz de monter sur le podium mais également à Logan Sargeant de marquer ses premiers points en F1.

«Décevant d’être disqualifié après la course»