F1 : Leclerc peut empêcher Verstappen de battre un record

Arnaud De Kanel

Vainqueur de la course sprint samedi, Max Verstappen n'a pas connu pareille réussite vendredi. Après avoir réalisé le meilleur temps de la première séance d'essais libres, le triple champion du monde est passé à côté de sa séance de qualifications. Seulement sixième sur la grille, Verstappen laisse la pole à Charles Leclerc, en bonne posture pour décrocher sa première victoire de la saison et empêcher son rival de battre un nouveau record.

Max Verstappen empile les succès cette saison. Le triple champion du monde a remporté 14 Grands Prix en 2023 et il espère en gagner un 15ème à Austin, record absolu dans la discipline détenu par lui même depuis 2022. Sauf qu'en cas de succès ce dimanche soir, il aurait encore 4 opportunités de le battre définitivement et d'entrer encore un peu plus dans la légende. Pour cela, il devra revenir, entre autres, sur le poleman Charles Leclerc.



Pas de record pour Verstappen à Austin ?

Et oui, Max Verstappen s'est fait surprendre à Austin. Le Néerlandais ne partira que sixième ce dimanche sur le Circuit des Amériques. Le plus rapide vendredi était Charles Leclerc, surpris d'être en pole. « C’est une surprise pour nous, nous ne nous attendions vraiment pas à lutter pour la pole position ici. Je ne pense plus ! J’ai arrêté de réfléchir il y a longtemps, parce que cette année, je n’arrive pas à comprendre où nous en sommes. Oui, il est très difficile de prévoir où nous serons pendant le week-end. Pour l’instant, nous nous concentrons sur nous-mêmes. La voiture se sentait bien. J’ai été positivement surpris de toute façon, parce que même si tout se sentait vraiment bien, je ne m’attendais pas à me battre pour la pole », déclarait le Monégasque. Pas au mieux samedi dans la course sprint, il a tout de même affirmé son ambition de gagner. « Au final, nous avons des données à analyser car nous avons eu les deux voitures sur deux composés pneumatiques différents, cela nous aidera car on sait comment les pneus tendres se comportent pour demain. J’espère qu’on pourra en tirer un avantage et gagner demain », ajoutait Charles Leclerc, relayé par Nextgen-Auto . Le ton est donné.

La grille à Austin

1- Charles Leclerc (Ferrari)

2- Lando Norris (McLaren)

3- Lewis Hamilton (Mercedes)

4- Carlos Sainz (Ferrari)

5- George Russell (Mercedes)

6- Max Verstappen (Red Bull)

7- Pierre Gasly (Alpine)

8- Esteban Ocon (Alpine)

9- Oscar Piastri (McLaren)

10- Sergio Perez (Red Bull)

11- Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

12- Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

13- Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

14- Kevin Magnussen (Haas)

15- Daniel Ricciardo (AlphaTauri)

16- Nico Hülkenberg (Haas)

17- Fernando Alonso (Aston Martin)

18- Alex Albon (Williams)

19- Lance Stroll (Aston Martin)

20- Logan Sargeant (Williams)