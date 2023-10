F1 : Red Bull met la pression, une annonce fracassante se prépare ?

Arnaud De Kanel

L'étau se resserre autour de Sergio Perez chez Red Bull. Mis sous pression par les dirigeants de l'écurie autrichienne, le Mexicain serait sur le point de craquer d'après certaines sources. En effet, il pourrait même annoncer sa retraite à l'issue du GP du Mexique ! Ces rumeurs sont elles infondées ? Le principal intéressé a donné la réponse.

Max Verstappen et Red Bull filent le parfait amour mais Sergio Perez ne peut pas en dire autant. Le Mexicain est brusquement chahuté, par Helmut Marko notamment, depuis plusieurs semaines. Touché mentalement, Perez a même avoué avoir fait appel à un préparateur mental pour se remobiliser. Pour autant, des rumeurs circulent selon lesquelles il pourrait annoncer sa retraite devant son public lors du GP du Mexique.

F1 : Verstappen ne fera aucun cadeau à Perez https://t.co/zPfAwwzwB6 pic.twitter.com/RnAYhgm4bq — le10sport (@le10sport) October 20, 2023

Perez à la retraite ?

La rumeur fait du bruit dans le paddock et si elle venait à se vérifier, l'annonce de Sergio Perez interviendrait dans une semaine tout pile. Le Mexicain a donc tenu à éteindre l'incendie devant les médias à Austin. « Ça me fait juste rire. Il n'y a rien que je puisse faire [contre ces rumeurs]. Je suis entièrement concentré sur mon travail », a assuré Sergio Perez. Il n'est donc pas question d'une annonce tonitruante au Mexique la semaine prochaine pour un pilote qui semble tout de même très marqué par sa situation.

«C'est dur, bien sûr»