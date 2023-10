F1 : Un départ à la retraite chez Red Bull ? Il sort du silence

Jean de Teyssière

Sergio Pérez avait plutôt bien commencé la saison de Formule 1 en remportant deux Grands Prix et une épreuve de sprint en cinq courses. Tout le monde pensait alors que le Mexicain était capable de rivaliser cette saison avec Max Verstappen. Mais le pilote de 33 ans a ensuite connu une baisse de régime, pour ne plus remporter de courses jusqu'à maintenant. Au point que des rumeurs sur une possible retraite en fin de saison sont apparues, rumeurs qu'il a catégoriquement démenties.

La saison de Formule 1 touche à sa fin et plus rien ne changera d'ici la fin de la saison. Max Verstappen a décroché son troisième titre de champion du monde de suite et Red Bull sont deuxième titre de champion du monde des constructeurs d'affilée. La saison a été moins rose pour Sergio Pérez qui est apparu en difficulté quasiment du début à la fin, au point qu'une rumeur sur son cas prend de plus en plus d'ampleur.

«Un départ à la retraite en fin de saison ? J’en ris»

Le paddock tout entier est présent à Austin, où se déroulera ce week-end le Grand Prix des Etats-Unis. Lors du point presse habituel, Sergio Pérez, le pilote Red Bull, a réagi aux rumeurs l'envoyant déjà la retraite à l'issue de la saison, dans des propos rapportés par nextgen-auto.com : « Un départ à la retraite en fin de saison ? J’en ris. Je ne peux rien faire pour arrêter la propagation des rumeurs. Je suis entièrement concentré sur mon travail, mais cela résume vraiment ma saison : un gars dit quelque chose sur moi et tout d’un coup, cela devient vrai. »

«Je suis chez Red Bull et je veux rester chez Red Bull»