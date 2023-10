F1 : Verstappen ne fera aucun cadeau à Perez

Arnaud De Kanel

Comme la saison passée, Sergio Perez est à la lutte pour finir dauphin de Max Verstappen. Cette fois-ci, le Mexicain n'est pas confronté à Charles Leclerc mais à Lewis Hamilton et Fernando Alonso. Et comme en 2022, son coéquipier n'a pas prévu de l'aider dans sa mission. Sergio Perez va donc devoir se débrouiller tout seul.

Bien qu'assuré de remporter un troisième titre de champion du monde, Max Verstappen n'est pas du genre à se relâcher, encore moins si cela peut profiter à un coéquipier. Sergio Perez en sait quelque chose. La saison passée, Verstappen avait refusé de le laisser passer au Brésil malgré les consignes de Red Bull. « Je vous l’ai déjà dit la dernière fois. Les gars, vous ne me demandez plus cela, ok ? Est-ce que c’est clair ? J’ai donné mes raisons et je reste sur ma position », s'était agacé le Néerlandais à la radio. Résultat, Perez avait échoué à un point de la deuxième place en fin de saison. Et le scénario pourrait à nouveau se répéter cette année.



«Nous n’allons pas donner d’ordres d’équipe»

Red Bull met tout en œuvre pour destabiliser Sergio Perez depuis plusieurs mois. Aucun cadeau n'est fait au Mexicain, et aucun ne sera fait dans les semaines à venir. Helmut Marko a en effet assuré que rien ne sera demandé à Max Verstappen pour favoriser un meilleur résultat de son coéquipier. « Nous n’allons pas donner d’ordres d’équipe – nous avons déjà vu comment cela s’est passé avec Max l’année dernière… », a déclaré l'Autrichien pour l’ORF . Ainsi, Perez devra se débrouiller tout seul.

30 points d'avance sur Hamilton

Avant l'enchainement Austin, Mexique, Brésil, Sergio Perez compte 30 points d'avance sur Lewis Hamilton. Une avance somme toute confortable en temps normal mais la confiance fuit le Mexicain depuis Miami. La deuxième place du championnat est certainement la dernière option pour sauver son baquet chez Red Bull et pour mener à bien cette mission, Perez ne pourra pas compter sur Max Verstappen.