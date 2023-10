Verstappen peut rejoindre un cercle très fermé, il jubile

Jean de Teyssière

Ce week-end aura lieu le 18ème Grand Prix de la saison. Max Verstappen et Red Bull ont remporté 16 Grands Prix sur 17 et comptent bien continuer sur leur lancée, même si les deux titres sont déjà en poche. Mais le pilote néerlandais pourrait continuer à battre des records puisqu'en cas de victoire sur le circuit d'Austin, il remportera son 50ème Grand Prix de sa carrière. Un chiffre immense.

Il y a deux semaines, lors du Grand Prix du Qatar, Max Verstappen a remporté son troisième titre de champion du monde consécutif. Interrogé sur les festivités, le pilote néerlandais a fêté ce titre à sa manière : « R ien de majeur, juste un petit peu avec des amis. Et c’était aussi agréable d’être un peu à la maison avant de s’envoler pour ce triplé de courses. Alors oui, il n’y a rien eu de bien fou. »

«50 victoires ? C’est un joli nombre que je n’aurais jamais pensé atteindre»

Si Max Verstappen remporte le Grand Prix des Etats-Unis ce week-end, il atteindra la barre symbolique des 50 victoires en carrière. Un chiffre qui lui permettrait de rejoindre les quatre autres pilotes à avoir aussi réussi pareil exploit : Alain Prost (51), Sebastian Vettel (53), Michael Schumacher (91) et Lewis Hamilton (103). Dans des propos relayés par nextgen-auto.com, Verstappen a été interrogé sur la portée d'une cinquantième victoire : « 50 victoires ? Oui, c’est un joli nombre que je n’aurais jamais pensé atteindre. Mais maintenant que nous nous en rapprochons, nous voulons, bien sûr, essayer de gagner un peu plus. Ce sera une étape mais nous verrons. Je veux dire, il est plus important que nous nous concentrions uniquement sur le week-end, pas sur le nombre. »

«Je pense que mes succès sont tous simplement beaux d’une manière différente»