F1 : Ferrari fait une immense frayeur à Leclerc

Jean de Teyssière

Lors des qualifications ayant eu lieu ce vendredi pour l'épreuve du sprint et le Grand Prix des États-Unis, Ferrari et Charles Leclerc ont réussi à décrocher la pole position. L'immense frayeur pour Charles Leclerc réside dans le fait qu'à la fin de ces qualifications, son ingénieur lui a annoncé que le tour était annulé. Mais il s'agissait de celui de Max Verstappen, et le temps qu'il évoque le nom du Néerlandais, Leclerc a cru qu'il s'agissait du sien.

Max Verstappen a bien failli décrocher une onzième pole position cette saison. Devant Charles Leclerc pour cinq millièmes, le pilote Red Bull a écopé d'une pénalité de la part des juges suite à sa sortie des limites de piste dans le dernier tour de ces qualifications. C'est donc le pilote Ferrari qui signe sa première pole position cette saison et qui s'élancera le premier lors du sprint et du Grand Prix des États-Unis.

«Nous avons pris confiance»

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Charles Leclerc, le pole man des États-Unis raconte ses séances de qualifications : « Nous avons pris confiance dès le premier secteur du premier tour. J’ai pris confiance en la voiture et je me suis senti bien tout de suite. Ensuite, en qualifications, j’ai essayé de tout mettre en place. Le premier tour de la Q3 m’a semblé bien meilleur que le second. Mais la piste s’est un peu améliorée. Et le deuxième tour était assez bon pour la pole. Je suis très heureux d’être en pole. Dans l’ensemble, j’ai gagné plus en prenant des risques. C’était donc un peu plus difficile de tout mettre en place une fois que j’ai commencé à vraiment pousser dans le dernier tour, mais ça a payé. Je suis donc content. »

«J’ai eu une crise cardiaque»