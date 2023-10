F1 : Une star flambe après son retour, Red Bull jubile

Hugo Chirossel

De retour de sa blessure au poignet lors du Grand Prix des Etats-Unis, Daniel Ricciardo a impressionné le week-end dernier à Mexico. Le pilote Australien d'AlphaTauri a terminé septième, le meilleur résultat de son équipe cette saison. Une performance saluée par Christian Horner, qui s’est réjoui de le voir retrouver son meilleur niveau.

Sans baquet à l’issue de la saison dernière, Daniel Ricciardo a passé le début de l’année en tant que troisième pilote chez Red Bull. Il a ensuite pris la place de Nyck de Vries chez AlphaTauri en cours de saison, avant de se blesser au poignet à Zandvoort. Après avoir fait son retour lors du Grand Prix des États-Unis, Daniel Ricciardo a signé une performance remarquée le week-end dernier à Mexico.

«Il justifie pleinement la raison pour laquelle nous l’avons ramené dans l’AlphaTauri»

Quatrième de la séance de qualifications, Daniel Ricciardo a terminé septième à l’issue du Grand Prix du Mexique. « C’est formidable de voir Daniel performer si bien et il justifie pleinement la raison pour laquelle nous l’avons ramené dans l’AlphaTauri », a déclaré Christian Horner, dans des propos relayés par Nextgen-Auto . « Je pensais qu’il était exceptionnel ce week-end, en battant Mercedes dans une AlphaTauri - et sans le drapeau rouge, il aurait terminé plus haut, donc c’était une excellente performance et cela ressemblait certainement au Daniel d’antan ce week-end . »

«Il est redevenu lui-même»