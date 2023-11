Un pilote en plein calvaire, il est invité à quitter la F1

Arnaud De Kanel

Lance Stroll n'arrive toujours pas à faire son trou en Formule 1. Cette saison, il a largement été dominé par son coéquipier Fernando Alonso. Avant, le Canadien pouvait se réfugier derrière l'excuse d'une monoplace pas assez performante, mais pas cette année. Christian Danner lui conseille même de quitter la discipline le plus rapidement possible.

Cette saison a permis de mettre en relief l'écart de niveau abyssal entre Lance Stroll et les autres pilotes du paddock. Le jeune canadien doit en grande partie sa place en Formule 1 à son père, propriétaire de l'écurie dans laquelle il court. Il avait l'occasion de faire taire les mauvaises langues en 2023 avec une voiture performante, mais tout l'inverse s'est produit puisqu'il a été mis dans l'ombre par Fernando Alonso. Toujours aussi peu bavard et enthousiaste lorsqu'il doit répondre aux obligations médiatiques, Stroll agace par son comportement. Ancien pilote, Christian Danner l'invite donc à quitter la discipline s'il estime être arrivé à la fin d'un cycle en F1.



«Je ne vois pas d’enthousiasme chez Stroll»

« Si quelqu’un aborde son travail avec un tel manque d’enthousiasme, alors il y a un manque d’amour fondamental pour ce travail - et pourtant il a le privilège de pouvoir conduire une voiture de Formule 1. Je ne vois pas d’enthousiasme chez Stroll, loin de là », a déclaré Christian Danner, avant de poursuivre.

«Si j’étais Lance Stroll, je me demanderais si je veux continuer à être pilote de course»