F1 : En plein calvaire, il reçoit le soutien d’Alonso

Arnaud De Kanel

Pendant que Fernando Alonso est revenu au premier plan, Lance Stroll a totalement sombré. Ne pouvant plus se réfugier derrière l'excuse d'une monoplace pas assez performante, le Canadien a montré ses nombreuses lacunes et son attitude a parfois été exécrable. Malgré tout, Alonso ne l'enterre pas et estime qu'il rebondira en 2024.

Lance Stroll a rencontré de très grosses difficultés cette saison chez Aston Martin, l'écurie détenue par son père. Dans l'ombre de Fernando Alonso, le Canadien n'a pas été en mesure de réaliser des bons résultats mais également de rapporter des détails précieux pour ses ingénieurs dans le développement de la monoplace britannique, laissant donc son coéquipier seul dans la bataille pour la deuxième place du championnat du monde. Vivement critiqué ces dernières semaines, Stroll peut tout de même compter sur le soutien d'Alonso.

«Je pense que le rythme et les points ne disent pas tout à fait la vérité»

« Il reste beaucoup de temps à Lance pour obtenir de bons résultats et pour que nous devenions champions à l’avenir. Je pense que le rythme et les points ne disent pas tout à fait la vérité, pour être honnête », a déclaré Fernando Alonso, relayé par Nextgen-Auto . L'Espagnol estime que Lance Stroll a également joué d'énormément de malchance, ce qui explique en partie ses mauvais résultats.

De la malchance pour Stroll d'après Alonso