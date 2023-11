F1 : «Inacceptable», Ferrari tacle encore Las Vegas

Jean de Teyssière

Le Grand Prix de Las Vegas ne se gravera pas dans la mémoire de Carlos Sainz. Le pilote Ferrari a été malheureux lors de la première séance d'essais libres, après avoir cassé son fond plat et abîmé son moteur en passant au-dessus d'une bouche d'égout mal fixée. Le changement de moteur l'a pénalisé de 10 places et il a finalement terminé à la sixième place. Mais il s'est encore montré virulent envers la direction de course à cause de la présence d'huile sur la piste, causant un léger carambolage lors du premier virage.

L'avant-dernier Grand Prix de la saison se déroulait à Las Vegas et était plein de promesses. Qui semblent avoir été tenues. La course a été très spectaculaire et de nombreux pilotes ont réussi à profiter du circuit pour réaliser un grand nombre de dépassements. Comme Carlos Sainz, qui a remonté six places pour terminer sixième, mais qui était frustré et en colère après la course.

«Je regrette évidemment de ne pas avoir pu me battre pour la victoire»

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Carlos Sainz raconte être frustré de ne pas avoir pu se battre pour le podium à Las Vegas : « Je regrette évidemment de ne pas avoir pu me battre pour la victoire, car il semblait ce week-end que la voiture était au moins capable de monter sur le podium. Cela aurait été une course amusante. Compte tenu du fait qu’on était quasiment derniers au premier tour, c’était une belle remontée vers la sixième place. Ce n’était pas simple avec la surchauffe du moteur et le graining, mais on a réussi à remonter et à limiter les dégâts. J’aurais aimé être devant et partir en première ligne avec Charles pour rendre la vie plus difficile à Max. Je pense que la course aurait pu être encore plus amusante mais c’est comme ça. J’ai eu des difficultés avec la chauffe des pneus, avec le graining et avec la surchauffe, donc j’ai hâte d’aller à Abu Dhabi et oublier ce week-end. »

«Nous avons mis en piste des voitures qui perdaient de l’huile avant la course, c’est inacceptable»