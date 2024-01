F1 : Les confessions du clan Schumacher après le drame

Arnaud De Kanel

Cela fait maintenant dix ans que Michael Schumacher a chuté gravement lors d'un week end au ski. Touché au cerveau, le septuple champion du monde se trouverait dans un état végétatif selon plusieurs sources, bien que sa famille ne laisse rien fuiter. Ralf Schumacher lui, n'a pas vu le temps passer et il regrette que certaines personnes soient mal intentionnées.

« C’est choquant de voir à quel point c’était il y a longtemps et à quel point dix ans ont passé rapidement. Cette période où il était mon mentor me manque, tout comme le temps que nous avons passé ensemble. C’était un tournant pour toute la famille à l’époque », introduit Ralf Schumacher à l'occasion des 10 ans du tragique accident de ski de son frère Michael, dans des propos relayés par Nextgen-Auto . L'ancien pilote allemand a passé plusieurs sujets en revue, à commencer par le silence de cathédrale de la famille au sujet de l'état de santé de son frère.

F1 : «Exceptionnel», Red Bull hallucine avec Verstappen https://t.co/OG0IjCnKly pic.twitter.com/1UZvvALeJd — le10sport (@le10sport) January 2, 2024

«Certaines personnes vont encore un peu trop loin et sont trop proches de la famille»

Ralf Schumacher regrette que certaines personnes soient trop intrusives à son goût. « Nous avons convenu de ne pas faire de commentaires à ce sujet, plus ou moins. Il y a encore beaucoup d’intérêt. Je souhaiterais parfois un peu plus de tranquillité pour la famille, que les gens ne posent pas autant de questions. Je crois que Michael a eu son temps dans les yeux du public et que c’était très bien pour lui, et je crois que des générations entières l’ont suivi dans le sport automobile. Mais après une si longue période, il est temps de comprendre que l’on a besoin d’intimité, même s’il s’agit d’une expérience dramatique. Je suis toujours surpris de voir combien de personnes pensent à Michael et c’est bien. Mais certaines personnes vont encore un peu trop loin et sont trop proches de la famille », a-t-il déploré. L'occasion également pour lui de se remémorer les grands moments vécus avec Michael Schumacher.

«Nous faisions toujours les choses ensemble»