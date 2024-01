F1 : L’hommage de Vettel à Schumacher

Arnaud De Kanel

À l’occasion des 10 ans de l’accident de ski de Michael Schumacher, Sebastian Vettel a retracé la carrière de son mentor. Pour lui, parler de Schumi à l'heure actuelle prouve que c'est un monument du sport. Le jeune retraité en a profité pour adresser un bel hommage à «un héros de sa génération».

Cela fait maintenant 10 ans que Michael Schumacher a été victime d'un grave accident de ski. Le pilote allemand n'est plus jamais réapparu dans les médias et personne ne sait vraiment dans quel état de santé il se trouve. L'omerta règne à ce sujet car la famille Schumacher ne veut pas en dire plus. Ami de la famille, Sebastian Vettel n'a également pas évoqué ce sujet en profondeur, préférant lui rendre hommage.

«Quelqu’un comme Michael restera toujours un nom connu»

« Dans le sport, les choses avancent, elles avancent même très vite. C’est une bonne chose car le temps avance et ne recule pas, le temps ne doit pas s’arrêter. Quelqu’un comme Michael restera toujours un nom connu parce que ses succès et ses statistiques seront toujours visibles en noir et blanc. Mais les particularités des personnages restent également. Ce sera le cas grâce au fait que Michael ait eu ce lien spécial avec Ferrari, qu’il ait réalisé le miracle des championnats du monde, qu’il ait constitué une équipe et qu’il soit resté là-bas pendant si longtemps », a déclaré Sebastian Vettel dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Schumacher aura marqué une époque.

«C’était un héros de ma génération»