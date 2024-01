F1 : Du changement est réclamé chez Ferrari

Jean de Teyssière

En 2022, Ferrari semblait compétitif pour embêter Red Bull. Charles Leclerc avait remporté deux des trois premiers Grands Prix et s'était présenté comme un candidat au titre. Mais au fur et à mesure de la saison, Max Verstappen a largement pris le dessus et est devenu champion du monde. En 2023, Ferrari est l'unique écurie à avoir remporté une course, en dehors de Red Bull. Flavio Briatore espère quant à lui que la Scuderia saura être compétitive la saison prochaine.

Proche de terminer à la deuxième place du classement des constructeurs, c'est finalement Mercedes qui a terminé dauphin de Red Bull en 2023. Ferrari a encore été trop inconstante, même si du mieux s'est fait sentir cette saison. Au point que certains espèrent voir Ferrari rivaliser lors de chaque course avec Red Bull.

«Pour le bien de tous les Italiens et pour le sport, j’espère que Ferrari pourra faire mieux»

Flavio Briatore a été le directeur de Renault F1 avant d'être aujourd'hui le directeur marketing de la Formula One Managment (FOM). Dans des propos rapportés par n extgen-auto.com , il annonce espérer que Ferrari revienne au sommet en 2024 : « Leur championnat du monde était comme un clair-obscur. Il y a eu des courses où ils étaient compétitifs en qualifications, avec beaucoup moins de carburant, puis moins compétitifs en course après. Il faut espérer qu’il y aura une amélioration cet hiver s’ils veulent être plus compétitifs. Pour le bien de tous les Italiens et pour le sport, j’espère que Ferrari pourra faire mieux, même si remporter le Championnat du Monde pourrait être difficile. »

«Ferrari devrait viser le podium au minimum, à chaque course»