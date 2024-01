F1 : Alpine, la terrible annonce

Arnaud De Kanel

Écurie la plus décevante de la saison 2023 au vu des moyens dont elle dispose et des ambitions qu'elle affiche, Alpine a forcément à cœur de se racheter en 2024. Les membres de la formation tricolore, à l'instar de Pierre Gasly et d'Esteban Ocon notamment, se montrent optimistes pour la saison à venir. Otmar Szafnauer lui, estime qu'il sera impossible de jouer la gagne avant... 2026.

Alpine aura bien du mal à faire pire en 2024 que la saison qui vient de s'écouler. L'écurie tricolore n'a pas été à la hauteur des attentes mais elle reste très ambitieuse. Esteban Ocon et Pierre Gasly se sont mis en face de leurs responsabilités et ils promettent une belle cuvée 2024. Otmar Szafnauer, l’ancien directeur d’Alpine F1, se montre quant à lui beaucoup plus pessimiste et il ne voit pas l'écurie française jouer la gagne avant deux ans, en 2026.

Révolution en F1, Alonso pousse un coup de gueule https://t.co/4JF3vRR21F pic.twitter.com/t0QlevNelO — le10sport (@le10sport) January 10, 2024

«Je pense que cet écart restera probablement jusqu’en 2026»

« La FIA dispose de toutes les données, c’est lors de ma toute dernière réunion de la Commission F1 que la FIA a mis cette question à l’ordre du jour. La réglementation sur les moteurs était telle que nous devions geler le développement pour que Red Bull puisse utiliser un moteur Honda qui n’allait pas être développé. Je n’étais pas présent, mais il y avait un gentleman’s agreement qui disait que si la production de moteurs de tous les constructeurs était différente d’un pourcentage, ils commenceraient à chercher ce qu’il fallait faire pour aligner tout le monde. La FIA elle-même a dit ’Renault est en dehors de la fenêtre de différence du groupe motopropulseur, nous devons commencer à parler de ce que nous devrions faire pour remettre le moteur Renault en conformité avec les autres’. Nous avons eu une réunion au cours de laquelle j’ai plaidé au nom de Renault pour que les autres motoristes fassent exactement ce qu’ils avaient promis lorsque le gel des moteurs est intervenu. Je pense que cet écart, parce qu’il est très difficile de le changer maintenant, restera probablement jusqu’en 2026. Donc encore deux ans, 2024 et 2025 », a estimé Otmar Szafnauer dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Durant cette période, Alpine ne pourra pas espérer grand chose.

«C’est impossible»